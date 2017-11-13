​Заболтал: сургутский вор во время разговора незаметно снял с жертвы золотую цепочку

Накануне в дежурную часть полиции обратился 22-летний сургутянин, который сообщил, что его обокрали почти на 100 тысяч рублей.

Стражи правопорядка установили, что потерпевший около одного из развлекательных заведений города разговаривал с незнакомцем, который в процессе незаметно сорвал с него золотую цепочку с крестиком и скрылся.

Полицейские поймали вора 1993 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Он сообщил, что свой улов сдал в ломбард.

Теперь мужчина может попасть за решетку на пять лет.