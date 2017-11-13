​В Сургутском районе проходит «Неделя памяти жертв ДТП»

С 13 по 19 ноября в Сургутском районе проходит профилактическая акция «Неделя памяти жертв ДТП».

Третье воскресенье ноября — всемирный день памяти жертв ДТП, день привлечения внимания всего общества к ужасающим масштабам смертности и травматизма на дорогах.

С начала этого года в Сургутском районе зарегистрировано 174 ДТП, в результате которых 53 человека погибли и 276 получили травмы различной степени тяжести. В этих авариях погибли семь детей пассажиров разного возраста, все они стали жертвами беспечности, преступной безответственности взрослых. Трое детей погибли по вине пьяного водителя.

Полицейские Сургутского района призывают каждого участника дорожного движения изменить свое отношение к соблюдению правил безопасности на дорогах, не пренебрегать элементарными средствами дорожной безопасности — использовать ремни, детские удерживающие устройства, световозвращающие элементы для пешеходов; садиться за руль только исправного автомобиля, оснащенного в соответствии с погодными условиями; не допускать нарушений ПДД, приводящих к дорожно-транспортным происшествиям