​КоммерсантЪ: скоро в России могут начаться массовые увольнения. Кого они коснутся?

В ближайшие месяцы в России могут начаться массовые увольнения и сокращения персонала, утверждают эксперты, опрошенные холдингом «КоммерсантЪ». Коснутся они, в первую очередь, работников банков, премиального и люксового ритейла, телекома и строительства. Это связано, во-первых, с экономической ситуацией, во-вторых, с автоматизацией многих процессов, и, в-третьих, с объективными качествами работников – некомпетентностью и нелояльностью. Объемы сокращений могут варьироваться от 5 до 15 процентов.

Так, первая волна увольнений может пройти уже до конца года – когда компании уже более-менее представляют свои экономические перспективы перед завершением года. Следующий этап – январь-февраль, когда итоги уже подведены, и небольшая часть компаний (преимущественно, иностранных) закроет год и примет решения по количеству персонала в марте.

Как пишет newsru.com, ранее министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов предрекал, что в ближайшие годы в России исчезнут 3 млн рабочих мест, которые будут заменены роботами. В числе потенциальных пострадавших – бухгалтеры, юристы, административные сотрудники и кадровики.