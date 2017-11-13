​На всякий случай. Тюменские власти рекомендуют не приезжать в Шорохово, где сейчас идет битва против чумы свиней

Тюменские власти призвали жителей области и гостей региона воздержаться от поездок в село Шорохово, где на выходных обнаружили вспышку африканской чумы свиней. Эта рекомендация будет действовать до окончания официального карантина, то есть до 10 декабря. Правда, сама по себе АЧС не несет опасности для человека, но на всякий случай лучше в эти районы не заезжать.

В настоящий момент там уничтожают все поголовье несчастных животных – а это более 16 000 штук. Утилизированы будут все свиньи не только Шорохово, но и в хозяйствах, расположенных в радиусе пяти километров. Как сообщает пресс-служба региона, Владимир Якушев пообещал владельцам свиноферм компенсацию за каждое вынужденно забитое животное в пересчете на 130 рублей за килограмм.