Курс криптовалюты Bitcoin резко снизился почти на 30 процентов

Курс криптовалюты Bitcoin резко снизился на 29 процентов по сравнению с историческим максимумом, достигнутым в среду, 8 ноября, сообщает «Meduza».

По данным CoinDesk, 8 ноября торговался по 7882 доллара, а 12 ноября курс криптовалюты в ходе торгов опускался до 5617 долларов. К утру 13 ноября биткоин частично отыграл потери и торгуется, по состоянию на 13:00 мск, по 6414 доллара.

Напомним, что за последние шесть месяцев это уже третье резкое падение курса биткоина. В июле эта криптовалюта в определенный момент потеряла 38 процентов стоимости, а в сентябре — 40 процентов.