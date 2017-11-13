​Михаил Селюков: Культуру оплаты налогов надо воспитывать

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) принял участие в VII Международной научно-практической конференции Института экономики и управления СурГУ «Современные проблемы, тенденции и перспективы социально-экономического развития». Участники конференции затронули различные аспекты, такие как: социально-экономическое развитие территорий, социальная ответственность бизнеса, финансы и финансовая политика, налогово-бюджетная и банковская системы, анализ современного состояния и основных тенденций развития отраслевых рынков и отдельных сегментов, налоговое консультирование и администрирование и многие другие.

После пленарных докладов состоялись круглые столы, семинары и заседания секций по различным направлениям конференции. Михаил Селюков принял участие в работе научно-практического семинара «Корпоративный налоговый менеджмент в условиях рисков деофшоризации экономики РФ и ЕС». В рамках семинара были затронуты актуальные для современной экономики вопросы. В свете преобразований российского и международного законодательства, направленных на деофшоризацию экономики, у собственников иностранных компаний появился ряд проблем. 20 января 2017 года Россия присоединилась к финальному плану действий по борьбе с размыванием налоговой базы (BEPS), опубликованному Организацией экономического сотрудничества и развития. 7 июня 2017 года была подписана многосторонняя Конвенция BEPS. Это привело к изменению практически всех российских налоговых соглашений. Так вводится автоматический обмен информацией по банковским счетам CRS, публикация пострановой отчетности крупными мультинациональными компаниями и многие другие меры, которые принципиально меняют привычный ландшафт корпоративного налогового планирования.

Участники семинара ознакомились с различными планами BEPS, релевантными для России, о принципах работы базы реестров конечных бенефециаров компаний в странах ЕС и отдельных странах за ее пределами. По словам г-на Вахитова, единый реестр бенефециаров является действенным инструментом контроля. В нем можно отследить все изменения, происходящие в компании, увидеть ее отчетность. За нарушения в ведении реестра, непредставление информации налагаются серьезные штрафы – до 5 млн. евро.

Также участники семинара обсудили новшества, достижения и проблемы в работе налоговых органов Российской Федерации. И хотя налоговая система нашей страны в нынешнем ее виде существует не так давно – со времени перехода на рыночную экономику – удалось добиться значительных результатов, а по некоторым показателям даже опередить Европу, налоговая система которой существует веками.

«Не смотря на то, что налоговое законодательство за последнее время не претерпело каких-либо серьезных, фундаментальных изменений, собираемость налогов выросла, - отметил депутат Тюменской областной Думы, член комитета по бюджету налогам и финансам Михаил Селюков. – Это связано, прежде всего, с изменением правоприменительной практики. Однако, проблемы еще существуют. Люди не привыкли платить налоги, а культуру оплаты налогов надо воспитывать».