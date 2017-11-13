Сургут лидирует в Югре по объему жилищного строительства

Сургут занимает первую позицию среди всех муниципалитетов Югры по объему жилищного строительства, сообщают «Sitv».

За 2017 год в Сургуте введено в эксплуатацию более 120 тысяч квадратных метров. При этом отмечается оживленная застройка в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовском и Кондинском районах. Об этом было заявлено на заседании правительства Югры, которое было посвящено развитию экономики и социальной стабильности округа.

На данный момент в эксплуатацию введена только половина от запланированного в этом году объема жилья.