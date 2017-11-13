​Тюмень будет завлекать и удерживать молодежь проектом «Мастера Сибири»

Тюмень вступит в масштабный проект «Мастера Сибири» – это стало известно на прошедшей в столице области международной конференции Calvert Forum Siberia. Его почетными гостями были, в частности, глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов России Алексей Кудрин и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, а на правах хозяина площадки выступал губернатор Владимир Якушев.

По словам Кудрина, инновационно-креативный сектор в кризисный период показывает рост в 14 процентов ежегодно, поэтому стране необходимо дать резкий толчок этой сфере экономики – туда входят кино и ТВ, искусство, мода, дизайн, архитектура, СМИ и мультимедиа, передает «Znak.com». Именно эти секторы в период четвертой промышленной революции выглядят наиболее перспективно, подтвердил Дюков. А Владимир Якушев, в свою очередь, заявил о крайне высоком интересе региона к формированию креативной экономики: «Поэтому мы вкладываем ресурсы в развитие человеческого капитала, повышаем конкурентоспособность наших высших учебных заведений. Образование — основа и фундамент, оно должно соответствовать требованиям времени».

Он также напомнил: «Для молодых людей, занятых в малом бизнесе, важной площадкой для воплощения инноваций стал тюменский технопарк. Активно работает с молодежными инициативами в сфере предпринимательства региональное Агентство инфраструктурного развития. У нашего региона большой потенциал в сфере креативных индустрий, и мы намерены его активно развивать, в том числе благодаря проектам компании «Газпром Нефть».

«Мастера Сибири» – это крупный проект, который встроен во всероссийскую программу «Мастера России». Его задача – обеспечить молодым бизнесменам доступ к топовым практикам стратегического менеджмента и маркетинга, а также продвижение продуктов, созданных на этих молодежных предприятиях, на отечественном и зарубежном рынке. По словам Владимира Якушева, в Тюменской области много молодых людей, чей потенциал можно будет задействовать в реализации этого проекта.