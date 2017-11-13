​Главного исполнительного директора «Роснефти» повторно вызовут в суд

Главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина повторно вызовут в суд, сообщают «Ведомости».

Судья Лариса Семёнова рассказала, что приставы пытались передать повестку для Сечина сотрудникам Роснефти, но те отказались её получать, передает «ЭХО Москвы». «По какой причине повестки получены не были, суду неизвестно», — сказала судья.

Судья Замоскворецкого суда Москвы приняла решение вызвать Сечина в суд на допрос по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом на заседании просила защита Улюкаева. Представитель обвинения не возражал. В суде объявлен перерыв до среды, 15 ноября.