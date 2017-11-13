Медведев заявил, что рост ВВП России по итогам 2017 года может составить более 2 процентов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2017 года может составить более 2 процентов, сообщает «ТАСС».

«В этом году у нас происходит неплохой восстановительный рост. Рассчитываем, что рост ВВП по итогам этого года превысит 2 процента», – сказал Медведев.

Он отмечает, что за последние годы России удалось несколько оздоровить национальную экономику. «Мы проводили антикризисную поддержку перспективных отраслей, банковского сектора. Некоторые меры поддержки сохраняем и сейчас, так же, как и сохраняем плавающий валютный курс и режим инфляционного таргетирования. Жестко контролируется бюджетный дефицит чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы при относительно низких ценах на нефть, которые имеют для нашей экономики, конечно, большое значение», – сказал Медведев.

В связи с этим Медведев назвал закономерным повышение интереса инвесторов к проектам в России. «За первую половину этого года объем прямых иностранных инвестиций увеличился более чем на 200 процентов», – сказал премьер, выразив намерение и дальше закреплять позитивные тенденции в этой сфере.