Ответные меры против западных СМИ впишут в законопроект о нежелательных организациях

Российские ответные меры против западных СМИ будут прописаны поправкой к законопроекту о нежелательных организациях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с деталями обсуждения документа.

По данным собеседника, документ могут принять во втором и третьем чтении уже к 15 ноября. При этом рассматривается несколько вариантов ответных мер. Упоминание СМИ могут добавить в положения закона об иностранных агентах, решение о включении изданий в реестр будет принимать Минюст.

Напомним, что в закон об иностранных агентах могут попасть соцсети. Об этом заявил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов после совещания в Госдуме, на котором обсуждался ответ на действия США в отношении российских каналов RT и Sputnik.