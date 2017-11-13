В Сургутском районе расскажут о геральдике

Видеолекции о геральдике покажут в поселениях Сургутского района. Жителям расскажут, почему сегодня регионы меняют свою символику, как вышло, что официально у Югры не оказалось своего герба, какими они вообще бывают и что означают элементы герба, разработанного для округа членами Союза геральдистов России.

В соответствии с указом президента РФ официальные символы регионов страны подлежат регистрации в Геральдическом совете. Используемый сегодня Югрой герб экспертизу не прошел и в Государственном геральдическом регистре зарегистрирован не был.