​В Тюменской области обнаружили очаг африканской чумы свиней

Очаг африканской чумы свиней был обнаружен в тюменском селе Шорохово на свинокомплексе ООО «Комплекс», сообщают «РБК Тюмень».

В ближайшее время там должно начаться уничтожение животных. Ожидается, что этот процесс займет четыре дня.

«Около 16 тысяч свиней, которые находятся на свинокомплексе в селе Шорохово, необходимо уничтожить. Кроме того, ликвидации подлежит все свиное поголовье в личных подворьях в радиусе пяти километров», — сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

По словам Владимира Якушева, после снятия карантина владельцам личных подсобных хозяйств компенсируют стоимость изъятых свиней по цене, приближенной к рыночной.