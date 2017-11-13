В Ханты-Мансийске пройдет туристическая выставка

17-19 ноября в Ханты-Мансийске состоится XVI туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2017». Мероприятие проходит в окружной столице ежегодно с 2001 года. Участие в нем приняли уже более 1 200 предприятий туристского бизнеса. За последние 4 года выставка приобрела международный характер, ее участниками стали представители Чехии, Болгарии, Словакии, КНР.

Деловая программа выставки включает круглые столы в сфере развития туристского бизнеса, презентации туристских проектов и маршрутов регионов России и зарубежных стран.

Планируется участие 22 муниципальных образований округа. Предполагаемое количество экспонентов выставки - около 200. В общей сложности в работе выставки примут участие 4-5 тысяч человек.