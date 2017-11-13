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В Ханты-Мансийске пройдет туристическая выставка

17-19 ноября в Ханты-Мансийске состоится XVI туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2017». Мероприятие проходит в окружной столице ежегодно с 2001 года. Участие в нем приняли уже более 1 200 предприятий туристского бизнеса. За последние 4 года выставка приобрела международный характер, ее участниками стали представители Чехии, Болгарии, Словакии, КНР.

Деловая программа выставки включает круглые столы в сфере развития туристского бизнеса, презентации туристских проектов и маршрутов регионов России и зарубежных стран.

Планируется участие 22 муниципальных образований округа. Предполагаемое количество экспонентов выставки - около 200. В общей сложности в работе выставки примут участие 4-5 тысяч человек.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 87, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:52
Я вот не турист. Но, будь им, последним местом, куда б я поехал - это хмао. И югра
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:03
А зря! вон "зарубежный турист" , так и прет в Югру! Скоро выйдешь на улицу и вокруг одни лица туристкой национальности будут вокруг...

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