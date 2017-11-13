​Почти 10 тыс. ДТП оформлено с начала года в Югре без участия сотрудников ГИБДД

С начала года на территории Югры без участия сотрудников ГИБДД оформлено 9792 ДТП, сообщает УМВД России по округу.

Отметим, что информацию о процедуре оформления ДТП без участия полиции можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, где размещён алгоритм действий водителей транспортных средств попавших в ДТП.

Напомним, что в июле 2015 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, регламентирующие порядок действий водителей транспортных средств после ДТП, к которому они причастны.