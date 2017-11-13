Участка дороги «Югорск - Таежный» отремонтируют до осени 2018 года

В этом году начался ремонт участка автомобильной дороги регионального значения от лагеря «Окуневские зори» до поворота на поселок Таёжный.

Ремонт проводится в два этапа. Такой формат проведения реконструкции дорожного полотна был применен на трассе от городского поселения Советский до городского поселения Таежный. На первом этапе устраивается нижний слой, затем укладывается выравнивающий слой. Второй этап работ предполагает продолжение укладки нижнего слоя и заливку верхнего слоя дорожного полотна, кроме того будут заменены барьерные ограждения и дорожные знаки. Общая протяженность отремонтированной автомобильной дороги составит 26 километров 600 метров.

Денежные средства на проведение ремонтных работ в сумме 400 миллионов рублей были выделены из регионального бюджета по программе «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы». В полном объеме работы по реконструкции автомобильной дороги от Югорска до Таежного, на участке от 409 до 436 км, будут выполнены не позднее 30 сентября 2018 года.