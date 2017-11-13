​В Югре увеличат сумму штрафа за выгул собак без намордника и поводка

На заседании окружного правительства было принято решение об усилении ответственности владельцев за выгул собак без намордника и поводка, а также на спортивных и детских площадках.

По словам руководителя ветеринарной службы Югры Виктора Трофимова, в соответствии с одобренным изменениям в окружной закон увеличатся административные штрафы за выгул собаки без намордника, на спортивных, детских игровых площадках, на стадионах, на территориях образовательных и медицинских организаций, а также за нарушения порядка регистрации домашних животных на территории округа. Кроме того, расширится перечень официальных лиц, которые смогут составлять административные протоколы.

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что на заседании речь шла как о гуманизации, защите животных от жестокого и несправедливого обращения, так и о защите общества от безответственных владельцев домашних животных, предотвращении случаев превращения домашних питомцев в беспризорных.

«Наш главный приоритет – безопасность людей. Никаких поблажек здесь быть не должно. В то же время в населенных пунктах должна развиваться инфраструктура, предоставляющая возможности для выгула домашних животных. Тем более, что сейчас активно реализуются различные проекты по благоустройству, на эти цели направляются серьезные финансовые ресурсы. Обращаю на это внимание глав городов и районов, задача общая, действия нужно синхронизировать», – прокомментировала решение глава региона.