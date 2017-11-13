В округе выбрали лучшее экологическое просвещение

В Государственной библиотеке Югры состоялось награждение победителей XVII Окружного смотра-конкурса работы общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения. Всего в нем участвовало 20 работ из 13 муниципальных образований округа.

В номинации «Центральные районные и городские библиотеки» победила Югорская библиотека имени А. И. Харизовой. Среди детских муниципальных библиотек лучшей признана Белоярская. Первое место среди муниципальных филиалов завоевала библиотека № 2 Лянтора. Салымская поселенческая модельная библиотека признана лидером среди сельских и поселковых учреждений.