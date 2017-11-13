​В Югре пройдет «Неделя памяти жертв ДТП»

13 ноября стартовала профилактическая акция, приуроченная ко «Дню памяти жертв ДТП», сообщает УМВД России по округу.
Главной целью мероприятия является привлечение внимания общественности к вопросам повышения безопасности дорожного движения.
В течении всей недели сотрудники полиции проведут в общеобразовательных организациях округа беседы, линейки, мероприятия с детьми, родителями и педагогами. Уже по традиции учащиеся школ выпустят в небо белые воздушные шары, таким образом, почтят память жертв ДТП.