Число жертв землетрясения в Иране превысило 140 человек

По меньшей мере 141 человек погиб, а также более тысячи пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в воскресенье на границе Ирана и Ирака, сообщает «ТАСС», со ссылкой на иранское агентство Fars News Agency.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. В зоне бедствия работают спасатели, местное отделение Красного Полумесяца развернуло там поисковые и спасательные операции, а также развернуты полевые госпитали.

Отмечается, что жители покинули свои дома. Они остаются ночевать на улице, жгут костры, опасаясь повторения подземных толчков. За несколько часов было зафиксировано 12 повторных толчков магнитудой от 3,6 до 4,7.