В России к новому году произойдет рост цен на шампанское, коньяк и виски, сообщают «Известия» со ссылкой на Национальную торговую ассоциацию и Российскую ассоциацию экспертов рынка ритейла.

Стоит отметить, что подорожание меньше всего затронет бюджетную продукцию, традиционно в связи с повышенным спросом цены растут примерно на 10 процентов. Однако в среднем ценовом сегменте ожидается рост цен на 15 процентов – это связано с неурожаем в Европе, в частности, во Франции.

При этом торговая ассоциация заявляет, что подорожание не скажется на спросе, поскольку россияне уже «привыкли к новым реалиям» и возвращаются к прежним вкусовым привычкам.