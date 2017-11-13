​Россию могут не допустить до Олимпиады-2018

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который является одним из авторов фильмов о применении допинга в России, заявил о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане в феврале 2018 года, сообщают «Ведомости».

По его словам, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на заседании совета учредителей организации 16 ноября не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Что впоследствии может быть основанием для отстранения сборной России от участия в зимней Олимпиаде в следующем году.

Ещё в 2015 году независимая комиссия WADA выдвинула обвинения против России. После чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории и вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

Напомним, что ранее издание The New York Times (NYT) сообщало, что МОК рассматривают возможность запретить исполнение гимна России на Олимпийский играх в 2018 г. или запретить российской команде участвовать в церемонии открытия Олимпиады.