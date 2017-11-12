​Владимир Путин вновь отказался говорить о возможном участии в выборах-2018

Действующий президент России Владимир Путин в очередной раз отказался комментировать свое возможное участие в выборах главы государства, которые намечены на март 2018 года. Вопрос об этом был задан ему на пресс-конференции на саммите АТЭС во Вьетнаме, передают «Ведомости».

«Время придет, и мы поговорим на эту тему», — отреагировал Путин, сохранив главную интригу российской политики.

Нежелание говорить на эту тему сам президент объясняет тем, что с началом избирательной кампании «все перестают работать». «Это я знаю не понаслышке, потому что сразу начинают думать о том, что будет после выборов, кто из них будет работать. А работать надо сейчас», — прокомментировал он.

Напомним, что в течение последних месяцев появлялось несколько разных версий относительно объявления Владимира Путина о своем участии в выборах. Одна из самых популярных версий говорит о том, что соответствующее заявление президент сделает в декабре — во время традиционного послания Законодательному собранию, причем само послание станет предвыборной программой кандидата в главы государства. Интересно, что на такой вариант развития событий несколько месяцев назад намекал лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, говоривший о том, что новости о выдвижении или не выдвижении Путина появятся не ранее декабря. Сам Жириновский, как и его многолетний противник коммунист Геннадий Зюганов, уже рассказал, что намерен снова участвовать в выборах. Напомним, что они пройдут 18 марта 2015 года, а избирательная кампания должна стартовать в срок с 7 по 17 декабря 2017 года — сразу после того, как Совет Федерации официально назначит дату голосования.