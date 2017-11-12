​Власти Ямала купили унитаз за восемь миллионов рублей

Из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа было выделено более восьми миллионов рублей, на которые был приобретен один унитаз, передает «Новая газета». Сантехнический прибор за такие деньги купили для гостиничного комплекса «Ямальский» под Салехардом, который, как отмечает издание, называют «Нееловскими дачами» и «резиденцией губернатора».

Скандальная публикация стала поводом для выступления пресс-службы правительства ЯНАО: сначала она обвинила газету в подлоге, а после в беседе с корреспондентами РБК заявила, что дорогой унитаз необходим для приема высокопоставленных гостей.

«Новая газета» передает, что туалетная комната в официальных бумагах фигурирует как «инвестиционно-инновационный объект», расположенный в гостинично-транспортном комплексе «Ямальский». Реконструкция всего комплекса обошлась бюджету в 18,4 миллиона рублей, включая 8,37 миллиона на «дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция».

«Ямальский» принимает гостей российского и международного уровней, является одним из лучших в Салехарде и должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей», — заявила пресс-секретарь губернатора ЯНАО Наталья Хлопунова, отметив, что публикации о данной закупке являются частью кампании против губернатора, которая идет с начала 2017 года.