​KIA Rio назван самым популярным авто в России

Forbes назвал самые популярные автомобили среди россиян: на первом месте — корейский седан KIA Rio. В октябре 2017 года жители России приобрели 8779 машин этой модели.

Российский автопром прочно удерживает второе и третье места: на них оказались LADA Granta с 8208 машинами, проданными в октябре, и LADA Vesta с 6629 автомобилями. Помимо этих автомобилей, в первой десятке рейтинга также можно обнаружить LADA Xray и LADA Largus: прочие места остались за зарубежными производителями. Так, в топ-10 фигурируют Hyundai Creta, Renault Duster, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Renault Logan.

Поклонникам иномарок в следующем году придется непросто: с 1 января 2018 года намечено их подорожание за счет увеличения на 15 процентов утилизационного сбора. Напомним, что отечественным производителям разницу будут компенсировать на государственном уровне, что позволит им сохранять нынешние цены на машины.

Кстати: Наиболее популярными среди россиян остаются седаны для городов и кроссоверы для местностей с плохими дорогами.