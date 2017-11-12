​"Если вас поймают на митинге – пеняйте на себя". В Смоленске школьников готовят к встречам с Навальным

В смоленской школе №39 учителя заставляли учащихся подписывать специальные бумаги, в которых прописана ответственность за участие в протестных митингах. Как пишет newsru.com, школьникам также давали бесплатные билеты на концерт, где должен был присутствовать глава города. Как пишут в местных социальных сетях, женщина, которую называют завучем, предупреждает школьников о том, что "если вас поймают на митинги, и если потом вас привлекут, вы еще несовершеннолетние – пеняйте сами на себя".