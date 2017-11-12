​Alibaba в день распродаж реализовали товара на треть больше, чем годом ранее. Это десятки миллиардов долларов

11 ноября, в День холостяка, когда Alibaba Group традиционно устраивает большую распродажу, компания реализовала товаров на $25,3 млрд, то есть на 39 процентов больше, чем в тот же день год назад. Как пишут "Ведомости", россияне в ходе этой распродажи интересовались кофемашинами, смартфонами Xiaomi Redmi и Apple iPhone, а также (неожиданно) зубными щетками Oral-B.