​Весной 2018 года в Тобольске откроется музей царской семьи Романовых

Музей царской семьи Романовых откроется в Тобольске буквально через несколько месяцев – весной 2018 года, сообщила замгубернатора Тюменской области Наталья Шевчик. Комплекс, посвященный погибшей в годы революции семье, расскажет о проживании Романовых в ссылке. Один из этажей музея сейчас восстанавливают по фотографиям, сохранившимся с того времени. В итоге тобольчане и гости города увидят не только генерал-губернаторский дом, где жили Романовы, но и целую территорию вокруг него (где Николай II, в частности, нередко пилил дрова). Сам дом, как ожидается, станет объектом, где будут проходить тематические семинары, встречи, культурно-просветительские мероприятия.

Напомним, что императорская семья жила в Тобольске восемь месяцев в 1917-1918 годах.