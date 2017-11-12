​Болельщики назвали "адом" ситуацию, которая сложилась у стадиона "Лужники" после матча Россия-Аргентина

Давка, которая произошла у обновленного стадиона "Лужники" в Москве получила большой отклик в социальных сетях. "80 тысяч человек в одно узкое горлышко. Если так же будет на ЧМ-2018, то это позор", – пишет один из болельщиков Вячеслав. Как сообщает "Эхо Москвы", комментатор Дмитрий Губерниев назвал позором работу полиции после патча: "Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками". Напомним, что Россия проиграла Аргентине, пропустив один мяч прямо перед завершением игры. Во вторник, 14 ноября, наша сборная сыграет аналогичный товарищеский матч против Испании.