Давка, которая произошла у обновленного стадиона "Лужники" в Москве получила большой отклик в социальных сетях. "80 тысяч человек в одно узкое горлышко. Если так же будет на ЧМ-2018, то это позор", – пишет один из болельщиков Вячеслав. Как сообщает "Эхо Москвы", комментатор Дмитрий Губерниев назвал позором работу полиции после патча: "Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками". Напомним, что Россия проиграла Аргентине, пропустив один мяч прямо перед завершением игры. Во вторник, 14 ноября, наша сборная сыграет аналогичный товарищеский матч против Испании.
Болельщики назвали "адом" ситуацию, которая сложилась у стадиона "Лужники" после матча Россия-Аргентина
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