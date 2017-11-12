В селе Шорохово Тюменской области на одном из крупных свинокомплексков обнаружен очаг африканской чумы свиней. Власти срочно ввели карантин и помогают специалистам ликвидировать зараженное поголовье, пишет Ура.ру. Объявленный в том районе карантин будет действовать до 10 декабря, ситуация находится на личном контроле губернатора Владимира Якушева.
В Тюменской области нашли африканскую чуму свиней. Власти ввели карантин
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