​В Тюменской области нашли африканскую чуму свиней. Власти ввели карантин

В ваших руках сегодня находятся самые важные и главные инструменты управления правопорядком

Этот праздник уже давно перерос рамки ведомственного и стал поистине всенародным. Это неспроста. Растет доверие к сотрудникам полиции. А общество все активнее помогает работе органов внутренних дел.