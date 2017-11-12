​В России число банкротств компаний приближается к историческому максимуму

Только за третий квартал 2017 года в России обанкротились более 3200 компаний, что на 12 процентов больше, чем за тот же квартал 2016 года. Как пишет "Эхо Москвы", это число приближает страну к историческому рекорду по количеству разорившихся предприятий – пока в этом пальма первенства принадлежит 2009 году, в котором Россия проходила пик международного финансового кризиса.

Сейчас банкротства растут по всем отраслям, но больше всего – в строительстве, торговле, пищепроме, а также машинно-строительной сфере.