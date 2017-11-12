​Жителей улиц Энергетиков-Гагарина-Просвещения зовут на публичные слушания. Будут решать, как межевать землю в их микрорайонах

Жителей 9-10 микрорайонов, куда входят часть улицы Энергетиков, а также улица Гагарина и Просвещение, зовут на публичные слушания. Они будут посвящены межеванию территории этих микрорайонов. Слушания пройдут в субботу, 18 ноября, в 10.00, в зале думских заседаний (ул. Восход, 4). Прийти может любой желающий, пускать на заседание будут по паспорту.

Проект межевания земли в этой части города можно увидеть здесь, а также можно зайти в отдел перспективного планирования (там же, на ул. Восход, 4) городской администрации.