​Вадим Шувалов: с большей частью городских несанкционированных свалок мы справились

Глава Сургута Вадим Шувалов, выступая на экологическом секторе заседания рабочей группы ОНФ в рамках проекта "Генеральная уборка", заявил, что разработанная в городе интерактивная карта свалок дает хорошие плоды. " Сейчас на территории Сургута на этой карте отмечено 85 объектов, при этом у 61-го из них стоит статус «проблема решена». 24 свалки были убраны за счет организаторов свалок и владельцев земли, на чьей территории они располагались; 37 свалок убрано за счет городского бюджета", – сообщил Шувалов на своей странице.