​В РЖД сказали, когда они начнут продавать билеты в плацкартные вагоны на следующий год и сколько они будут стоить

ОАО "РЖД" начнет продажу билетов на плацкартные вагоны на 2018 год в конце рабочей недели — в пятницу, 17 ноября. Как пишут "Ведомости", так монополист выдержал сроки и правила, которые предусматривают продажу билетов не менее чем за 45 дней до отправки. Кроме того, выяснилось, что дорожать плацкартные места не будут – они сохранятся на уровне 2017 года.

Напомним, что ранее россияне наблюдали за скандалом вокруг плацкартных мест в вагонах РЖД, потому что компания не могла согласовать с ФАС цены на них, поэтому долго не начинала продажи. Сейчас конфликт исчерпан.