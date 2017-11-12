​В Москве прощаются с писателем Михаилом Задорновым

Сегодня, 12 ноября, в Москве пройдет церемония прощания с Михаилом Задорновым, который умер в пятницу после долгой и тяжелой болезни. Отдать ему почести соберутся в клинике "Медси", после чего его тело отвезут в Ригу, где похоронят рядом с отцом, пишет "Эхо Москвы". Кроме того, чтобы увековечить память писателя, Мосгордума может рассмотреть установку мемориальной доски в честь Михаила Задорнова.

Он боролся с опухолью мозга, но в конечном итоге отказался от лечения, предпочтя провести последние месяцы жизни с родными. Перед смертью Задорнов принял православие.