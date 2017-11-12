​Югорчан приглашают принять участие в X юбилейном Кубке Югры по управлению бизнесом «Точка роста»

В округе стартует X юбилейный Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка роста». В первом отборочном этапе зарегистрировались 469 участников и сформировано 86 команд из работников государственных и муниципальных учреждений, бюджетной сферы, малого, среднего и крупного бизнеса. Также есть смешанные и студенческие команды.

Подробности по регистрации и участию команд по тел.: 8 (912) 908-20-20, 8 (3467) 32-04-90, tochkarosta@gmail.com.

Участники юбилейной «Точки Роста» за три месяца должны будут стать топ-менеджерами своих виртуальных компаний и решить большое количество всевозможных управленческих задач.

Команды – победители смогут принять участие в финале Национального чемпионата по стратегии и управлению компанией международного первенства «Global Management Challenge» в Москве, а, в случае победы там, отправятся на Международный финал в Дубае