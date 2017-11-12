Учащихся окружных ВУЗов приглашают на конкурс «Будущий управленец»

В Югре стартует конкурс «Будущий управленец», к участию в котором приглашатся учащиеся ВУЗов, расположенных на территории округа, всех курсов и направлений обучения очной формы.

Регистрация участников начнется на сайте do.uriit.ru с 13 по 16 ноября.

Как отмечают организаторы, конкурс проводится в очно-заочной форме в два тура. Первый — дистанционное тестирование на знание основ государственного и муниципального управления пройдет 16 ноября с 12 до 13.00. Тестовые задания размещаются на сайте Югорского научно-исследовательского института информационных технологий (do.uriit.ru), в день проведения.

Второй тур — деловая игра с применением знаний современных методов управления, которая пройдет в Ханты-Мансийске 30 ноября.

Победитель и призеры конкурса получат денежные призы.