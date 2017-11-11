​В Югре увеличат штрафы за неправильный выгул собак

На заседании окружного правительства принято решение об усилении ответственности владельцев за выгул собак без намордника и поводка, а также на спортивных и детских площадках, сообщает пресс-служба региона.

В соответствии с изменениями увеличатся административные штрафы за выгул собаки без намордника, за выгул на спортивных и детских игровых площадках, стадионах, территориях образовательных и медицинских организаций, а также за нарушения порядка регистрации домашних животных на территории округа. Кроме того, расширится перечень официальных лиц, которые смогут составлять административные протоколы.