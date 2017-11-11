Сургут стал лидером в этом году по объему жилстроительства

На заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности округа, под предводительством губернатора Югры, были озвучены данные о состоянии жилищного рынка.

Так за десять минувших месяцев в округе введено в эксплуатацию 48,4 процентов от заявленного годового объема жилья. Выдано 13745 ипотечных жилищных кредитов, что на 6,3 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Лидером по объему жилищного строительства стал Сургут (тут введено 126 тыс. кв. м).