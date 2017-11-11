​Бизнесмены Сургутского района могут подать заявку на субсидию до конца ноября

До конца ноября предприниматели Сургутского района могут получить деньги на развитие своего дела. В администрации муниципалитета ждут бизнесменов, занимающихся особыми видами экономической деятельности: работающие в области экологии, сельского хозяйства, внутреннего и въездного туризма и осуществляющие сбор и переработку дикоросов, добычу рыбы, строительство быстровозводимых объектов.

Администрация Сургутского района готова компенсировать затраты предпринимателей на патент при их переходе на соответствующую систему налогообложения и затраты на сертификацию изготавливаемой ими продукции, затрат на аренду, консалтинг, покупку оборудования, разработку проектно-сметной документации.

Размер субсидий достигает 400 тысяч рублей.