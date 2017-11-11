​Единый всероссийский День правовой помощи детям пройдет 20 ноября в Сургуте

Для детей, семей с детьми (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), а также для их законных представителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; детей инвалидов и их родителей, проведут бесплатные юридические консультации.

Граждане могут обратиться в Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (ул. Лермонтова, 9), тел: 34-10-30 и в Управление по опеке и попечительству Сургута (проезд Советов, 4), тел: 52-28-13.

Прием осуществляется по предварительной записи.