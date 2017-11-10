В правительстве Тюменской области рассказали о развитии местных франшиз

Тюменские франшизы работают в 39 регионах и 4 странах (Казахстан, Латвия, Украина, Беларусь). Об это стало известно на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Владимир Якушев в среду, 8 ноября. Среди тюменских компаний, работающих в других регионах и странах: «Этажи», «Крепыж», «Еврошкола», Romanticsound, Cleanwithlove, «Молоток», «Арсенал +», «Подари-ка», «Зелёное яблоко», «Ступеньки» и другие.

В области развиваются и новые формы франшиз. Так, появилась агрофраншиза по выращиванию домашней птицы в Тюменском районе. Она развивает малые формы хозяйствования (ЛПХ, КФХ), решает проблему занятости в сельском хозяйстве и способствует росту объема выпуска сельскохозяйственной продукции. Сегодня проект действует уже в пяти муниципалитетах.

Появилась агрофраншиза по выращиванию рассады. Уже найдены рынки сбыта продукции, планируется строительство тепличного комплекса. Проект мясной агрофраншизы реализован в пяти районах области.

По мнению губернатора Владимир Якушева, благодаря трансляции новых технологий и ведущих предпринимательских компетенций, франчайзинг становится важным инструментом экономического сотрудничества регионов, повышает качество потребительских товаров и услуг в муниципалитетах, совершенствует потребительский рынок небольших городов и районов.