Правительство определилось с перечнем спецпродуктов питания для детей-инвалидов на 2018 год

Распоряжение об утверждении перечня специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на 2018 год опубликовано на сайте правительства.

На следующий год в перечень включили 71 специализированный продукт для диетического лечебного питания детей-инвалидов, больных орфанными заболеваниями. Отметим, что в 2016 году их было 54 продукта, а в текущем — 69.

Также в новый список включены два дополнительных продукта: специализированные продукты детского диетического лечебного питания для детей до одного года, больных фенилкетонурией, и для детей старше одного года, больных муковисцидозом.