Ученые: Алкоголь препятствует образованию новых нервных клеток

Журнал Stem Cell Reports опубликовал исследование специалистов Техасского Университета, которые выяснили, что алкоголь убивает не только существующие нервные клетки, но и препятствует образованию новых.

Спиртное оказывает разное воздействие на участки мозга, например, наибольший вред он причиняет стволовым клеткам в субвентрикулярной зоне, которая является источником новых нейронов на протяжении всей взрослой жизни организма.

Ученые надеются, что полученные данные помогут усовершенствовать методы лечения алкоголизма.