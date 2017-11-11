​В России появятся 15 туристских направлений, два из которых включают Северный Кавказ

Ростуризм готовит новую федеративную программу развития 15 перспективных туристских направлений, два из которых имеют отношение к Северному Кавказу, сообщает РИА Новости.

По словам главы Ростуризма Олега первое направление «Северный Кавказ» будет специализироваться на оздоровительном и горнолыжном туризме в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Ставропольском крае.

Второе направление «Каспий» — это морские круизы с санаторно-курортными программами и элементами пляжного туризма по Астраханской области, Дагестану и Калмыкии.