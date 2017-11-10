​Полицейские Сургутского района стали донорами крови в рамках окружной акции

10 ноября, в профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел, полицейские Сургутского района присоединились к акции «Полицейский – донор», которая проходит в Югре.

Кровь требуется при проведении сложных операций, пострадавшим в ДТП, получившим ожоги в травмы, при сложных родах. Некоторым больным кровь необходима для поддержания жизни, например при заболеваниях гемофилией. Кровь нужна всегда, и всегда она жизненно необходима. Именно поэтому сотрудники полиции и сдавали кровь, надеясь, что своим поступком они обязательно кому-нибудь помогут.