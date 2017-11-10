​Югорский конкурс рисунков «Мы соседи – мы друзья» будет проходить до 26 ноября

30 октября в Югре начался конкурс рисунков «Мы соседи – мы друзья», который продлится до 26 ноября. В конкурсе могут участвовать дети и подростки, посещающие молодежные центры и клубы по месту жительства.

Конкурс проходит в два этапа: с 30 октября по 20 ноября осуществляется регистрация заявок и прием работ, с 21 по 28 ноября будет осуществлена оценка работ и подведены итоги конкурса.

Возрастные категории:

младшая возрастная группа 12 – 15 лет;

старшая возрастная группа 16 – 18 лет.

Число участников от учреждения не ограничено.

Номинации конкурса:

- «На страже покоя» (Образ защитника, отображение образа защитника страны, правопорядка, безопасности, мирной жизни и т.д.);

- «Выбор за тобой» (Сопоставление мира любви и террористической угрозы, отображение позитивного восприятия мирной жизни, отображение главных жизненных ценностей, отображения борьбы жизни, жизненных ценностей, мира против терроризма и экстремизма, и их негативных воздействий);

- «Нет терроризму» (отображение неприятия разрушения, явлений терроризма и экстремизма, отображение правил, возможных способов, и мер противодействия терроризму).

Прием заявок осуществляется на е-mail: gmp@rmc-ugra.ru с пометкой «Мы соседи - мы друзья», прием конкурсных работ: по адресу: 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 29, 3 этаж, 313 кабинет, отдел организации и проведения мероприятий в сфере государственной молодежной политики.

Контактное лицо: Кожедеров Андрей Игоревич тел: 8(3467) 31-82-14.