​Сургутнефтегаз вошел в топ крупнейших частных компаний России. Но на этот раз – уступил два места ритейлерам

Сургутнефтегаз в рейтинге Forbes топ-200 частных компаний оказался на четвертом месте с выручкой 1 трлн рублей, хотя год назад был на втором. Его потеснили «Магнит» (выручка 1074 млрд) и X5 RetailGroup (выручка 1033 млрд). На первом месте остался Лукойл, который хоть и «просел» на 400 млрд, но все же имеет выручку 4,7 трлн рублей. Впрочем, едва ли Сургутнефтегазу следует расстраиваться из-за этого рейтинга – по объему депозитов он все равно впереди всей России.

Кроме главной компании Сургута в рейтинге топ-200 оказались еще два предприятия из Тюменской области. На 32 месте находится группа «Новый поток» с выручкой 207 млрд рублей. Ей принадлежит Антипинский ГПЗ, находящийся под Тюменью. На 110 месте расположилась авиакомпания «ЮТэйр», выручка которой выросла до 75 млрд рублей.