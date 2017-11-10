​Эксперты оценили ущерб от обрушения дома в Ижевске

В случае если будет необходимость разобрать обрушившийся дом и вместо него строить новый, ущерб составит 1-2 миллиарда рублей. Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, сообщает «ТАСС».

Онтакже подчеркнул, что в доме лишь 3 процента квартир были застрахованы.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что подъезд обрушившегося в Ижевске жилого дома, скорее всего, не подлежит восстановлению. «У нас 31 квартира в пятом подъезде. Восемь полностью, вы видели, уничтожены», — сказал Бречалов.