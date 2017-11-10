​«Домодедово» попробует упростить порядок прохода в самолеты

В столичном аэропорту «Домодедово» тестируют новую систему по проходу на самолет: через турникеты, где пассажиры смогут сами пройти контроль и попасть на борт. Как пишут «Ведомости», турникеты сами будут считывать коды с посадочных талонов пассажиров либо с экранов мобильных телефонов, где должен быть отображен определенный QR-код. Пока это доступно в зоне внутренних вылетов. Аэропорт хочет модернизировать систему прохода на самолету к ЧМ-2018.